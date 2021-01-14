Хмельницька міськрада просить владу знизити тарифи і скасувати локдаун

Депутати стверджують, що через обмежувальні заходи страждають державний та місцевий бюджети

Депутати стверджують, що через обмежувальні заходи страждають державний та місцевий бюджети

Фото: із відкритих джерел

У четвер, 14 січня, відбулася третя позачергова сесія Хмельницької міської ради, на якій депутати прийняли два звернення до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради з приводу зростання тарифів та недоцільності локдауну.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Вважаємо, що у скрутні часи держава мала би захищати своїх громадян, натомість, уже третій місяць поспіль, в Україні зростають ціни на газ для населення, бізнесу, підприємств теплоенергетики. Це призводить до повної неможливості мешканців оплачувати послуги за електроенергію та інші комунальні послуги", - йдеться у зверненні з приводу тарифів.

Депутати вимагають скасувати різке підвищення тарифів на газ та електроенергію, а також відмінити окремий тариф за доставку та транспортування газу.

У ще одному зверненні депутати Хмельницької міської ради просять центральну владу скасувати жорсткий карантин, який діє в Україні з 8 січня.

Бізнес найбільше страждає від обмежувальних заходів, відповідно, страждають державний та місцевий бюджети через зупинення плати податків та скорочення робочих місць", - йдеться в тексті звернення.

Нагадаємо, раніше депутати Хмельниччини просили уряд дозволити самостійно визначати карантинні обмеження.