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14 січня 2021, 16:36 147

Хмельницька міськрада просить владу знизити тарифи і скасувати локдаун

14 січня 2021, 16:36 147
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Депутати стверджують, що через обмежувальні заходи страждають державний та місцевий бюджети
Депутати стверджують, що через обмежувальні заходи страждають державний та місцевий бюджети
Фото: із відкритих джерел
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У четвер, 14 січня, відбулася третя позачергова сесія Хмельницької міської ради, на якій депутати прийняли два звернення до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради з приводу зростання тарифів та недоцільності локдауну.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Вважаємо, що у скрутні часи держава мала би захищати своїх громадян, натомість, уже третій місяць поспіль, в Україні зростають ціни на газ для населення, бізнесу, підприємств теплоенергетики. Це призводить до повної неможливості мешканців оплачувати послуги за електроенергію та інші комунальні послуги", - йдеться у зверненні з приводу тарифів.

Депутати вимагають скасувати різке підвищення тарифів на газ та електроенергію, а також відмінити окремий тариф за доставку та транспортування газу.

Фото: Олег Яницький

У ще одному зверненні депутати Хмельницької міської ради просять центральну владу скасувати жорсткий карантин, який діє в Україні з 8 січня.

Бізнес найбільше страждає від обмежувальних заходів, відповідно, страждають державний та місцевий бюджети через зупинення плати податків та скорочення робочих місць", - йдеться в тексті звернення.

Фото: Олег Яницький

Нагадаємо, раніше депутати Хмельниччини просили уряд дозволити самостійно визначати карантинні обмеження.

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