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14 января 2021, 17:06 28

В МВФ обеспокоены намерением Украины регулировать цены на газ для населения — министр финансов

14 января 2021, 17:06 28
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Марченко напоминает, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства относительно рыночного тарифообразования на рынке природного газа
Марченко напоминает, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства относительно рыночного тарифообразования на рынке природного газа
Фото из открытых источников
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Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возврате к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в інтервью Радио НВ, передает RegioNews.

Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства относительно рыночного тарифообразования на рынке природного газа. Марченко подчеркнул, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время. Министр добавил, что постоянно проводятся консультации, в частности с Международным валютным фондом. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы убедить наших партнеров в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок из МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока что нет [оснований], — заявил министр.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", — сказал Марченко.

Правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем проблему, которая возникла", - добавил министр.

Напомним, 12 января премьер-министр Шмыгаль заверил, что в ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены - представители Министерства энергетики и "Нафтогаза" представили два плана решения вопроса тарифов.

А вчера и.о. министра энергетики Витренко сообщил, что украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля. Снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского.

газ МВФ тарифы министр Сергей Марченко
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