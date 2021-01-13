На Запоріжжі ОДА пропонує призупинити будівництво каолінового кар'єру, - ЗМІ

На час, поки розберуться в ситуації

На час, поки розберуться в ситуації

Фото Нацполіції

У Запоріжжі представники облдержадміністрації зустрілися з протестувальниками проти каолінового кар'єру і пообіцяли розібратися в ситуації. Рух по трасі «Харків-Сімферополь» в районі с. Матвіївка відновлений.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Акцент".

У Запоріжжі представники ОДА зустрілися з активістами, які перекрили дороги в кількох місцях на знак протесту проти будівництва каолінового кар’єру. Представники влади обіцяли приїхати на кар’єр з необхідною перевіркою і розбіратися в ситуації. На час, поки розбиратимуться, запропоновано призупинити будівництво.

Вчора увечері Рух по трасі "Харків-Сімферополь" в районі с. Матвіївка відновлений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області протестувальники перекрили трасу державного значення - місцеві мешканці вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру: правоохоронці вважають дії протестувальників такими, що загрожують громадському порядку.