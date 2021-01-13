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13 січня 2021, 12:28 347

В Одесі підприємці провели автопробіг проти локдауну

13 січня 2021, 12:28 347
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Учасників запросили до обговорення проблеми за круглим столом в ОДА
Учасників запросили до обговорення проблеми за круглим столом в ОДА
Фото Odessa.online
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13 січня, незважаючи на снігопад, в Одесі відбувся автопробіг підприємців, які виступають проти жорсткого карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Автопробіг під назвою "Локдаун знищує малий бізнес" стартував в районі Червоного Хреста на Водопровідній. У ньому взяли участь кілька десятків одеських підприємців.

Учасники акції з прапорами проїхали до залізничного вокзалу, на Пироговській та проспекту Шевченка. Маршрут довелося скоротити через негоду. Автопробіг фінішував біля будівлі облдержадміністрації, де підприємці провели мітинг. Вони просять не нищити їхній бізнес і дозволити працювати під час локдауну.

До пікетувальників вийшов директор департаменту економічної політики ОДА Дмитро Радулов. Він запропонував підприємцям в 13:00 взяти участь у засіданні круглого столу на чолі з губернатором. Мітингувальники погодилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, виконком Миколаєва звернулася до Уряду за дозволом підприємцям працювати в локдаун.

Також Чернівецька міськрада звернулася до Зеленському з проханням скасувати локдаун.

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