В Одесі підприємці провели автопробіг проти локдауну

Учасників запросили до обговорення проблеми за круглим столом в ОДА

Учасників запросили до обговорення проблеми за круглим столом в ОДА

Фото Odessa.online

13 січня, незважаючи на снігопад, в Одесі відбувся автопробіг підприємців, які виступають проти жорсткого карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Автопробіг під назвою "Локдаун знищує малий бізнес" стартував в районі Червоного Хреста на Водопровідній. У ньому взяли участь кілька десятків одеських підприємців.



Учасники акції з прапорами проїхали до залізничного вокзалу, на Пироговській та проспекту Шевченка. Маршрут довелося скоротити через негоду. Автопробіг фінішував біля будівлі облдержадміністрації, де підприємці провели мітинг. Вони просять не нищити їхній бізнес і дозволити працювати під час локдауну.



До пікетувальників вийшов директор департаменту економічної політики ОДА Дмитро Радулов. Він запропонував підприємцям в 13:00 взяти участь у засіданні круглого столу на чолі з губернатором. Мітингувальники погодилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, виконком Миколаєва звернулася до Уряду за дозволом підприємцям працювати в локдаун.

Також Чернівецька міськрада звернулася до Зеленському з проханням скасувати локдаун.