В Одесі підприємці провели автопробіг проти локдауну
13 січня, незважаючи на снігопад, в Одесі відбувся автопробіг підприємців, які виступають проти жорсткого карантину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.
Автопробіг під назвою "Локдаун знищує малий бізнес" стартував в районі Червоного Хреста на Водопровідній. У ньому взяли участь кілька десятків одеських підприємців.
Учасники акції з прапорами проїхали до залізничного вокзалу, на Пироговській та проспекту Шевченка. Маршрут довелося скоротити через негоду. Автопробіг фінішував біля будівлі облдержадміністрації, де підприємці провели мітинг. Вони просять не нищити їхній бізнес і дозволити працювати під час локдауну.
До пікетувальників вийшов директор департаменту економічної політики ОДА Дмитро Радулов. Він запропонував підприємцям в 13:00 взяти участь у засіданні круглого столу на чолі з губернатором. Мітингувальники погодилися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, виконком Миколаєва звернулася до Уряду за дозволом підприємцям працювати в локдаун.
Також Чернівецька міськрада звернулася до Зеленському з проханням скасувати локдаун.