Голова Мінкульту розкритикував Степанова за бажання продовжити локдаун

Міністр не буде голосувати за продовження локдауну

Міністр не буде голосувати за продовження локдауну

Фото: з відкритих джерел

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти продовження жорсткого карантину після 24 січня.

Як передає RegioNews, про це стало відомо з Telegram-каналу міністра.

На думку Ткаченка, жорсткий карантин діє всього лише 5 днів і робити висновки про його успішність поки рано.

Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - підкреслив міністр.

За словами Ткаченка, якщо питання про продовження карантину буде винесено на розгляд уряду, то він не підтримає.

Раніше повідомлялось, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Голова МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”.