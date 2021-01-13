Голова Мінкульту розкритикував Степанова за бажання продовжити локдаун
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти продовження жорсткого карантину після 24 січня.
Як передає RegioNews, про це стало відомо з Telegram-каналу міністра.
На думку Ткаченка, жорсткий карантин діє всього лише 5 днів і робити висновки про його успішність поки рано.
Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - підкреслив міністр.
За словами Ткаченка, якщо питання про продовження карантину буде винесено на розгляд уряду, то він не підтримає.
Раніше повідомлялось, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Голова МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”.