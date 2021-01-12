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12 січня 2021, 19:30 33

Виконком Миколаєва звернулася до Уряду за дозволом підприємцям працювати в локдаун

12 січня 2021, 19:30 33
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За це звернення виконком проголосував сьогодні
За це звернення виконком проголосував сьогодні
Фото novosti-n.org
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12 січня виконавчий комітет Миколаєва проголосував за звернення до Кабінету міністрів України з проханням дозволити працювати підприємцям в локдаун.

Про це повідомив член виконкому Андрій Стахурський своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Звернення прийнято у відповідь на сьогоднішні протести миколаївських підприємців та їх заклики до мера Сэнкевича.

Сьогодні виконком Миколаєва (до складу якої входжу) проголосував за звернення до Кабінету Міністрів про реалізацію права роботи для суб'єктів господарської діяльності в Миколаєві в умовах карантину, а простими словами — дозволити всім працювати з умовою дотримання всіх карантинних обмежень, - написав Стахурський.

Також він висловив надію, що при позитивному рішенні Кабміну підприємці будуть дотримуватися всіх обмежень і зможуть працювати, зберігати робочі місця і забезпечувати життєдіяльність сімей, не порушуючи карантинні вимоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні миколаївські підприємці біля міськради протестують проти локдауну. Учасники акції вимагають дозволити роботу всіх торгових закладів у локдаун.

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