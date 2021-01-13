В Одессе предприниматели провели автопробег против локдауна
13 января, несмотря на снегопад, в Одессе состоялся автопробег предпринимателей, которые выступают против жесткого карантина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
Автопробег под названием "Локдаун уничтожает малый бизнес" стартовал в районе Красного Креста на Водопроводной. В нем приняли участие несколько десятков одесских предпринимателей.
Участники акции с флагами проехали до железнодорожного вокзала, по Пироговской и проспекту Шевченко. Маршрут пришлось сократить из-за непогоды. Автопробег финишировал возле здания облгосадминистрации, где предприниматели провели митинг. Они просят не уничтожать их бизнес и позволить работать во время локдауна.
К пикетчикам вышел директор департамента экономической политики ОГА Дмитрий Радулов. Он предложил предпринимателям в 13:00 принять участие в заседании круглого стола во главе с губернатором. Митингующие согласились.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера исполком Николаева обратился к Кабмину за разрешением предпринимателям работать в локдаун.
Также Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому с просьбой отменить локдаун.