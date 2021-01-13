Після 24 січня карантин не скасують, його продовжать до кінця лютого - Немчінов

Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи

Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи

Фото: з відкритих джерел

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив, що з 25 січня дії жорсткого карантину і режим надзвичайної ситуації не будуть скасовані, їх продовжать до 28 лютого 2021 року.

Як передає RegioNews, про це Немчінов розповів "Укрінформу".

"Я думаю, що у них (в інших країнах, де запроваджено локдаун - ред.) закінчиться карантин, коли вони завершать вакцинування. Наш термін запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду. Карантин буде точно тривати, тому що він зараз діє згідно з постановою, яка була ухвалена 9 грудня. Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, будуть діяти до 00 год 25 січня", - сказав міністр.

Він додав, що у низці країн Європи останнім часом ввели ще більш суворий та довготривалий карантин. Серед причин - ризики розповсюдження нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи. Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

Раніше повідомлялось, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Голова МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”.

Голова Мінкульту розкритикував Степанова за бажання продовжити локдаун.