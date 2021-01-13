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13 січня 2021, 11:54 38

Після 24 січня карантин не скасують, його продовжать до кінця лютого - Немчінов

13 січня 2021, 11:54 38
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Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи
Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи
Фото: з відкритих джерел
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Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив, що з 25 січня дії жорсткого карантину і режим надзвичайної ситуації не будуть скасовані, їх продовжать до 28 лютого 2021 року.

Як передає RegioNews, про це Немчінов розповів "Укрінформу".

"Я думаю, що у них (в інших країнах, де запроваджено локдаун - ред.) закінчиться карантин, коли вони завершать вакцинування. Наш термін запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду. Карантин буде точно тривати, тому що він зараз діє згідно з постановою, яка була ухвалена 9 грудня. Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, будуть діяти до 00 год 25 січня", - сказав міністр.

Він додав, що у низці країн Європи останнім часом ввели ще більш суворий та довготривалий карантин. Серед причин - ризики розповсюдження нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи. Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

Раніше повідомлялось, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Голова МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”.

Голова Мінкульту розкритикував Степанова за бажання продовжити локдаун.

Кабмін карантин міністр медицина локдаун
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