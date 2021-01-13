Степанов вже каже, що локдаун не будуть продовжувати

Він також заявив, що локдаун може бути введений повторно, якщо "буде надкритична ситуація"

Він також заявив, що локдаун може бути введений повторно, якщо "буде надкритична ситуація"

Фото: МОЗ

Жорсткі обмеження, які діють в Україні під час локдауну з 8 по 24 січня, продовжуватися не будуть. З 25 січня, за планами МОЗ, у країні продовжить діяти адаптивний карантин.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, спростувавши таким чином свою вчорашню заяву про те, що локдаун можуть продовжити, пише RegioNews. "У нас в країні на сьогодні день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - сказав Степанов. Він також запевнив, що локдаун, який діє в країні до 24 січня включно, не буде припинений. Продовжувати його також не планують. "В такому режимі, який діє до 24 січня, (продовжувати, - ред.) навіть думки немає такої. Це має бути логічно і відповідати законам епідеміології", - підкреслив міністр. Також Степанов заявив, що локдаун може бути введений повторно, якщо "буде надкритична ситуація". "Якщо буде різке зростання захворюваності коронавірусом. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Втім, це та кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю він відбувається", - додав міністр. Глава МОЗ нагадав, що чинний локдаун покликаний зменшити кількість контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно могло статися масове зараження коронавірусом. Раніше повідомлялося, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Глава МОЗ стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщалися". Однак глава Мінкульту Ткаченко розкритикував Степанова за бажання продовжити локдаун.

.