Прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною

Це підтвердила його прессекретар

Це підтвердила його прессекретар

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Про це в коментарі "Європейській правді" сказала прессекретар глави уряду Ольга Куришко, передає RegioNews.

Дійсно прем'єр-міністр звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації. Мова йде про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX, - сказала Куришко.

Раніше повідомлялося, що в середині грудня COVAX схвалила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19, МОЗ очікує перші вакцини з березня 2021 року.

Нагадаємо, 6 січня Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19, а сьогодні Степанов підтвердив початок реєстрації російської вакцини від COVID-19 в Україні.