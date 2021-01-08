17:06  08 січня
СБУ також почала розслідування підпільної віп-вакцинації від Covid-19
15:42  08 січня
Чернівецький міський голова Клічук проти локдауну, але скасувати його не може
18:42  08 січня
Доба в ООС: сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні
UA | RU
UA | RU
08 січня 2021, 19:14 13

Прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною

08 січня 2021, 19:14 13
Читайте также на русском языке
Це підтвердила його прессекретар
Це підтвердила його прессекретар
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Про це в коментарі "Європейській правді" сказала прессекретар глави уряду Ольга Куришко, передає RegioNews.

Дійсно прем'єр-міністр звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації. Мова йде про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX, - сказала Куришко.

Раніше повідомлялося, що в середині грудня COVAX схвалила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19, МОЗ очікує перші вакцини з березня 2021 року.

Нагадаємо, 6 січня Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19, а сьогодні Степанов підтвердив початок реєстрації російської вакцини від COVID-19 в Україні.

вакцина допомога COVID-19 Деніс Шмигаль Єврокомісія
У "Медзакупівлях" відповіли Степанову щодо заяви про можливе відсторонення від придбання вакцин
06 січня 2021, 20:04
Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу
06 січня 2021, 18:45
Для придбання російської вакцини від COVID немає раціональних підстав - "Медзакупівлі"
03 січня 2021, 17:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Всі публікації »
Агія Загребельська
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »