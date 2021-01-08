В Минздраве рассказали, почему карантин заканчивается 24 января

Локдаун совпадает с инкубационным периодом вируса у заразившихся в новогодние праздники

Локдаун совпадает с инкубационным периодом вируса у заразившихся в новогодние праздники

Фото из открытых источников

Министр Степанов заявляет, что период жесткого карантина 8-24 января совпадает с завершением инкубационного периода коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, которые инфицировались на новогодних праздниках.

Об этом Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook, передаёт RegioNews.

Введение карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадет с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников. Думаю, всем понятно, что когда есть массовое скопление людей, как у нас происходит во время новогодних праздников, то количество инфицированных растет. Этот инкубационный период будет выпадать именно на действие усиленных ограничительных мер, - пояснил Степанов.

Он отметил, что в период праздников наблюдалось большое перемещение людей, вследствии чего растет риск заноса инфекции в те регионы, где она была мало распространена.

Прогнозируется, что число зараженных вырастет.

Напомним, в полночь в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.