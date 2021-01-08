В Тернополе локдаун игнорируют

Каждый работает на свое усмотрение

Каждый работает на свое усмотрение

Фото: "20 минут"

В Тернополе 8 января не ввели новых ограничений, тогда как в Украине ужесточили карантин: в городе работает много магазинов и кафе, а также "Зимний городок".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городском совете Тернополя, карантин в городе не усилили.

До 11 января каждый предприниматель работает на свое усмотрение: одни вышли на работу, другие – закрылись. На улицах города не видно патрульных полицейских групп, которые бы проверяли выполнение карантинных ограничений.

Мэр Тернополя Сергей Надал 8 января выходной и не прокомментировал ситуацию в городе.

По данным областной полиции, в первый день общеукраинского "локдауна" в области 10 групп правоохранителей проверяют соблюдение требований Кабмина, но проводят больше профилактические беседы. Составлено три протокола на нарушителей.

Напомним, 6 января власти Тернополя отказались вводить локдаун с 8 января, но уже на следующий день мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных.