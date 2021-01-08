Для избежания скоплений, людей могут не пускать в столичное метро
В целом во время локдауна метро будет работать
В целом во время локдауна метро будет работать
Во время действия карантина метро в Киеве будет работать в обычном режиме, но на некоторых станциях могут вводиться ограничения на вход.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
С 8 по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход для избежания скоплений людей и соблюдение карантиних мероприятий, — пояснили в метрополитене.
Шановні пасажири! З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів.Posted by КП "Київський метрополітен" on Friday, January 8, 2021
Как сообщалось ранее, в полночь на Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.
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