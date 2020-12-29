Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував обшуки в міськраді

Міський голова Миколаєва запевнив, що якщо вина підозрюваних буде доведена, мерія вживатиме щодо них якісь "санкції"

Міський голова Миколаєва запевнив, що якщо вина підозрюваних буде доведена, мерія вживатиме щодо них якісь "санкції"

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Таку заяву мер зробив сьогодні, 29 грудня, під час традиційного відеозвернення до миколаївців, передає RegioNews.

У нас це вже стало новорічною традицією. У минулому році це теж було під Новий рік. Кожен рік "під ялинку" в Департамент ЖКГ приходять правоохоронні органи. Справа стосується планового виконання посадових обов'язків посадовими особами, а саме — закриття акту виконаних робіт з робіт неналежної якості. Ми завжди співпрацюємо з правоохоронцями і в цей раз теж без заперечень пішли назустріч, видали всі необхідні документи, дали свідчення. Тому говорити, що "нагрянули з обшуками" — це перебільшувати, — впевнений Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва запевнив, що якщо вина підозрюваних буде доведена, мерія вживатиме щодо них якісь "санкції".

Якщо підозра правоохоронців доведе до суду, а суд підтвердить провину тих чи інших осіб, як це було кілька разів, будемо приймати санкції, ну а суди призначать покарання. Для нас якість робіт — найголовніше і миколаївці мають бути впевнені щодо цільового використання своїх коштів, — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, поліція проводила обшуки в міській раді Миколаєва - правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ.