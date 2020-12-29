Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував обшуки в міськраді
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич назвав обшуки в Департаменті ЖКГ "новорічною традицією" правоохоронців.
Таку заяву мер зробив сьогодні, 29 грудня, під час традиційного відеозвернення до миколаївців, передає RegioNews.
У нас це вже стало новорічною традицією. У минулому році це теж було під Новий рік. Кожен рік "під ялинку" в Департамент ЖКГ приходять правоохоронні органи. Справа стосується планового виконання посадових обов'язків посадовими особами, а саме — закриття акту виконаних робіт з робіт неналежної якості. Ми завжди співпрацюємо з правоохоронцями і в цей раз теж без заперечень пішли назустріч, видали всі необхідні документи, дали свідчення. Тому говорити, що "нагрянули з обшуками" — це перебільшувати, — впевнений Олександр Сєнкевич.
Міський голова Миколаєва запевнив, що якщо вина підозрюваних буде доведена, мерія вживатиме щодо них якісь "санкції".
Якщо підозра правоохоронців доведе до суду, а суд підтвердить провину тих чи інших осіб, як це було кілька разів, будемо приймати санкції, ну а суди призначать покарання. Для нас якість робіт — найголовніше і миколаївці мають бути впевнені щодо цільового використання своїх коштів, — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, поліція проводила обшуки в міській раді Миколаєва - правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ.