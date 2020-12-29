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29 декабря 2020, 22:12 36

Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал обыски в горсовете

29 декабря 2020, 22:12 36
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Городской голова Николаева заверил, что если вина подозреваемых будет доказана, мэрия примет в отношении них некие "санкции”
Городской голова Николаева заверил, что если вина подозреваемых будет доказана, мэрия примет в отношении них некие "санкции”
Фото из открытых источников
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал обыски в Департаменте ЖКХ “новогодней традицией” правоохранителей.

Такое заявление мэр сделал сегодня, 29 декабря, во время традиционного видеообращения к николаевцам, передаёт RegioNews.

У нас это уже стало новогодней традицией. В прошлом году это тоже было под Новый год. Каждый год "под елочку" в Департамент ЖКХ приходят правоохранительные органы. Дело касается планового исполнения должностных обязанностей должностными лицами, а именно — закрытие акта выполненных работ по работам ненадлежащего качества. Мы всегда сотрудничаем с правоохранителями и в этот раз тоже без возражений пошли навстречу, выдали все необходимые документы, дали показания. Поэтому говорить, что "нагрянули с обысками" — это преувеличивать, — уверен Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева заверил, что если вина подозреваемых будет доказана, мэрия примет в отношении них некие "санкции”.

Если подозрение правоохранителей доведет до суда, а суд подтвердит вину тех или иных лиц, как это было несколько раз, будем принимать санкции, ну а суды назначат наказание. Для нас качество работ — самое главное и николаевцы должны быть уверены по поводу целевого использования своих средств, — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера полиция проводила обыски в городском совете Николаева - правоохранители изъяли документы департамента ЖКХ.

обыски мэрия Николаева полиция Николаев Александр Сенкевич ЖКХ
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