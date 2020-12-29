У Миколаєві – масштабна пожежа

Горить зерновий термінал, за інформацією ЗМІ – на підприємстві "Нібулон"

Горить зерновий термінал, за інформацією ЗМІ – на підприємстві "Нібулон"

Фото ГУ ДСНС України в Миколаївській області

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання зовнішньої транспортувальної галереї на підприємстві на спецлінію 101 надійшло о 17:51. За підвищеним номером виклику направлено чергові караули 1, 2, 3, 4 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Спочатку працювало 6 одиниць техніки та 24 вогнеборці.

На Каботажному узвозі м. Миколаєва вогнеборці гасять пожежу орієнтовною площею 500 кв. м Повідомлення про займання... Posted by Головне управління ДСНС України у Миколаївській області on Tuesday, December 29, 2020

О 19:20 пожежа на зерновому терміналі площею 500 кв. м. була локалізована, але продовжували працювати 9 одиниць техники та 53 рятувальники. Постраждалих немає.

За інформацією Суспільного, пожежа триває на підприємстві "Нібулон".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у центрі Києва сталася пожежа в ресторані.