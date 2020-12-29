У Мінсоцполітики заспокоїли отримувачів субсидій: для них нічого не зміниться після підвищення тарифів

Нині субсидії отримують понад 3 мільйони домогосподарств

Нині субсидії отримують понад 3 мільйони домогосподарств

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві соціальної політики заявили, що отримувачі субсидій не відчуватимуть підвищення тарифів та нагадали, як буде нараховуватись пільга.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

Зазначається, що при чинній системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії.

Також, домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат не можуть оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, у тому числі дистанційно через вебсайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з наступного року можуть знову підвищити тариф на передачу електроенергії.