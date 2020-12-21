У бюджеті Миколаївщини на 2021 рік є дефіцит у 22 мільйони - голова ОДА

Така ситуація склалася через пандемію COVID-19

Така ситуація склалася через пандемію COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що в проєкті бюджету на 2021 рік є дефіцит у сумі 22 мільйони гривень, а сам бюджет буде менше приблизно на 200 мільйонів в порівнянні з бюджетом 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Inshe.tv.

Відзначається, що така ситуація склалася через невиконання бюджету у зв'язку з ситуацією з коронавірусною хворобою.

Дохідна частина (бюджету 2021 року) зменшилася, тому що є недовиконання через COVID. Це проблема. Бюджет ми відкоригували, щоб він був реальним, і у нас не було під кінець року дефіциту бюджету. Ми зняли програми і починаємо наповнювати з урахуванням того, що ми розуміємо, де будуть братися гроші на ці програми. У нас є дефіцит на 22 мільйони, навіть з урахуванням того, що програми будуть урізані", - повідомив Кім.

За його словами, для "вирівнювання" бюджету в першому кварталі, буде задіяна реалізація "надлишкового комунального майна", робота з податковою тощо.

Планується, що проєкт бюджету області на 2021 рік буде проголосований на сесії Миколаївської облради. Зараз у постійних депутатських комісіях йде робота над проєктом бюджету і над програмами.

Нагадаємо, 17 грудня в Миколаївській облраді було створено 5 фракцій.