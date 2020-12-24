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24 грудня 2020, 14:56 2

Торфозаводи Чернігівщини готуються до страйку

24 грудня 2020, 14:56 2
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Керівники заводів звернулися до голови Фонду держмайна
Керівники заводів звернулися до голови Фонду держмайна
Фото Суспільний кореспондент
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Ірванцівський і Смолинський торфозаводи, які є філіями державного підприємства «Чернігівторф», готуються до безстрокового страйку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільний кореспондент.

Керівники торфозаводів письмово звернулися до голови Фонду державного майна з приводу дій виконуючого обов’язки директора ДП "Чернігівторф" Петра Слуценка, діяльність якого спрямована, як вважають керівники заводів, до можливої зупинки виробництва.

У вищеназваних колективах зазначили, що Слуценко не підписує довіреності директорам підприємств, що після нового року призведе до закриття їх рахунків, ліквідації філій та зростання заборгованості.

Зокрема, на Ірванцівському торфозаводі стверджують, що внаслідок блокування рахунків "Чернігівторф" заборгував заводу майже 4 мільйони гривень. На Смолинському торфозаводі трудовий колектив провів збори і ухвалив рішення про оголошення страйку у випадку, якщо Слуценко не видасть філіям довіреності. Внаслідок неефективних дій керівництва "Чернігівторфу" на торфозаводах спостерігається падіння виробничих показників. Так, у Смолині виробництво торфобрикету впало майже удвічі – з 10-ти до 6-ти тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чернігівщина заявляє про катастрофу з питною водою.

Чернігівська область протести Фонд держмайна Завод
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