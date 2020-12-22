Фонд держмайна продав ще один об'єкт "Укрспирту"

Його вартість склала 23 мільйони

Його вартість склала 23 мільйони

Рixabay

Лікеро-горілчане виробництво Вишняківського місця провадження діяльності (МДП) та зберігання спирту було реалізовано на приватизаційному аукціоні за 23,1 млн грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду держмайна України.

У відомстві зазначають, що попри те, що в аукціоні зареєструвався лише один бажаючий взяти в ньому участь, ціна об’єкту зросла зі стартових 9,8 до 23,1 млн грн, тобто, у 2,3 раза. Зростання ціни в цьому випадку, наголошують у Фонді, стало можливим завдяки єдиним для всіх правилам роботи приватизаційних аукціонів та неможливості ручного втручання у процес приватизації. А саме, початкові цінові пропозиції є закритими, і до старту аукціону ніхто не знає ні про кількість зареєстрованих учасників, ні про зроблені ними початкові ставки.

При цьому, підкреслюють у ФДМУ, алгоритми онлайн-аукціонів мотивують учасників робити високі стартові пропозиції, адже переможець початкового етапу має конкурентну перевагу у вирішальному раунді – право зробити останню ставку.

Нагадаємо, 18 грудня на аукціоні продали за рекордну суму п'ятнадцятий завод "Укрспирту".