Шістнадцятий завод "Укрспирту" приватизували за 82 мільйони
Від продажу спиртових активів до бюджету надійшло вже понад мільярд гривень
Від продажу спиртових активів до бюджету надійшло вже понад мільярд гривень
Фонд державного майна під час приватизаційного аукціону, який відбувся 23 грудня, продав Кобиловолоцьке місце ведення діяльності та зберігання спирту за 81,75 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна, передає RegioNews.
Відомо, що у торгах по приватизації спиртзаводу, розташованого у Тернопільській області, брали участь 5 компаній.
Вони збільшили ціну більш ніж втричі від стартової - з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.
Нагадаємо, 18 грудня на аукціоні продали за рекордну суму п'ятнадцятий завод "Укрспирту".
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