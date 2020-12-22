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22 грудня 2020, 20:12 7

"Укроборонпром" витратить 34 мільйони на аудит своїх підприємств

22 грудня 2020, 20:12 7
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Концерн оголосив тендер на послуги незалежного аудиту
Концерн оголосив тендер на послуги незалежного аудиту
Фото з відкритих джерел
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Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на послуги незалежного аудиту держконцерну і його підприємств за 2020 і 2021 роки із залученням міжнародних експертів очікуваною вартістю 34 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ProZorro.

Відповідно до тендерної документації в системі ProZorro, кінцевий строк подання пропозицій на тендер – 22 січня 2021 року, початок аукціону заплановано на 1 березня 2021 року.

Переможець конкурсної процедури повинен надати послуги з аудиту консолідованої/комбінованої фінансової звітності замовника, а також усіх підприємств-учасників замовника та акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані замовнику.

Як відзначали в "Укроборонпромі", це стане першим консолідованим аудитом концерну за всю історію його існування. До цього міжнародні аудити проводилися тільки в окремих підприємствах-учасниках концерну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" розділять на окремі підприємства і згодом ліквідують.

тендер Prozorro аудит Укроборонпром
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