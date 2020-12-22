"Укроборонпром" потратит 34 миллиона на аудит своих предприятий

Концерн объявил тендер на услуги независимого аудита

Концерн объявил тендер на услуги независимого аудита

Фото из открытых источников

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на услуги независимого аудита госконцерна и его предприятий за 2020 и 2021 годы с привлечением международных экспертов ожидаемой стоимостью 34 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ProZorro.

Согласно тендерной документации в системе ProZorro, конечный срок подачи предложений на тендер – 22 января 2021 года, начало аукциона запланировано на 1 марта 2021 года.

Победитель конкурсной процедуры должен предоставить услуги по аудиту консолидированной/комбинированной финансовой отчетности заказчика, а также всех предприятий-участников заказчика и акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы заказчику.

Как отмечали в "Укроборонпроме", это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" разделят на отдельные предприятия и впоследствии ликвидируют.