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22 декабря 2020, 20:12 7

"Укроборонпром" потратит 34 миллиона на аудит своих предприятий

22 декабря 2020, 20:12 7
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Концерн объявил тендер на услуги независимого аудита
Концерн объявил тендер на услуги независимого аудита
Фото из открытых источников
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Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на услуги независимого аудита госконцерна и его предприятий за 2020 и 2021 годы с привлечением международных экспертов ожидаемой стоимостью 34 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ProZorro.

Согласно тендерной документации в системе ProZorro, конечный срок подачи предложений на тендер – 22 января 2021 года, начало аукциона запланировано на 1 марта 2021 года.

Победитель конкурсной процедуры должен предоставить услуги по аудиту консолидированной/комбинированной финансовой отчетности заказчика, а также всех предприятий-участников заказчика и акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы заказчику.

Как отмечали в "Укроборонпроме", это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" разделят на отдельные предприятия и впоследствии ликвидируют.

тендер Prozorro аудит Укроборонпром
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