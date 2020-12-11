У Слов’янську відбулася перша сесія міської ради, не обійшлось без конфлікту

На сесію також прийшли ветерани та учасники бойових дій в зоні ООС

На сесію також прийшли ветерани та учасники бойових дій в зоні ООС

Фото: 6262.com.ua

Про це повідомляє "Деловой Славянск", передає RegioNews.

Загалом до міської ради були обрані 38 депутатів, з них на сесії були присутні 36. Також був присутній Павло Придворов, який програв вибори мера у другому турі, і якого ТВК 9 грудня не зареєструвала депутатом.

Засідання почалося із складання присяги міським головою Вадимом Ляхом. Після цього, згідно із порядком денним, депутати розглянули проекти рішень, які не змогли розглянути під час позачергової сесії міської ради попереднього скликання.

Під час перерви в роботі сесії стався конфлікт між учасниками російсько-української війни, , які прибули на засідання привітати депутатів, та депутатами від ОПЗЖ і місцевим бізнесменом Олегом Берко.

Як повідомляє місцеве видання "Патріот Донбасу”, поліція робила коридор для депутатів від ОПЗЖ, щоб вони могли безперешкодно вийти із приміщення їдальні.

Коли була оголошена технічна перерва, у холі будівлі місцевої ради конфлікт продовжився через те, що Берко, нібито сказав учасникам бойових дій: "ви ще своє отримаєте”. Колишні військові все ж таки хотіли отримати пояснення від Придворова щодо його висловів, як у цій виборчий кампанії, так і у кампанії минулого року”, - пише видання.

Голова спілки ветеранів АТО Сергій Кушаков заявив, що спілка вітає всіх з обранням депутатами, крім депутата Нелі Штепи і кандидата в мери, депутата від ОПЗЖ Павла Придворова.

Нагадаємо, у Слов’янську перемогу у другому турі виборів отримав Вадим Лях, явка на виборах у місті склала 32,4%.

8 грудня у Слов'янську ТВК не змогла зареєструвати новообраних депутатів міськради.