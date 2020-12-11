13:59  11 грудня
Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА
11:58  11 грудня
Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік
08:11  11 грудня
Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 12:57 294

Головою Харківської облради став представник "Слуги народу” Артур Товмасян

11 грудня 2020, 12:57 294
Читайте также на русском языке
Його кандидатура була єдиною запропонованою на цю посаду
Його кандидатура була єдиною запропонованою на цю посаду
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові під час засідання обласної ради 8 скликання депутати шляхом таємного голосування обрали головою ради кандидата від “Слуги народу” Артура Товмасяна.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання обласної ради Харкова, передає RegioNews.

Участь у голосуванні взяли 90 депутатів. За Артура Товмасяна проголосували 73 депутати, проти - 15.

Його кандидатуру висунула керівниця фракції "Слуга народу" Тетяна Єгорова-Луценко. Ще раніше у партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" заявили, що знімають свого кандидата на пост голови і будуть підтримувати кандидата від "Слуги народу" Артура Товмасяна.

Перед голосуванням Товмасян заявив, що депутати мають продовжувати попередні досягнення, а також розвивати нові напрямки, зокрема, охорону здоров'я. Він також звернув увагу на потребу надання бізнесу допомоги, оскільки у січні в Україні буде запроваджений суворий карантин.

Одним із основних аспектів нашої уваги вважаю саме комплексне вирішення проблем медицини", - сказав Товмасян.

Довідка: Артуру Товмасяну 39 років, з квітня 2020 року він очолює Харківську РДА. Протягом останніх двох років обіймав посаду заступника начальника обласного управління юстиції. Раніше він працював у виконавчій службі на Донбасі. На місцевих виборах обраний депутатом обласної ради від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 11 грудня депутати Харківської облради прийняли присягу і утворили п'ять фракцій, 120 депутатів Харківської обласної ради набули повноважень.

облрада голосування Харківська область депутати керівник Артур Товмасян
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Обшуки в ексголови Одеської облради: СБУ викрила корупційну схему
11 грудня 2020, 12:05
Депутати Харківської облради прийняли присягу і утворили п'ять фракцій
11 грудня 2020, 11:18
У ЦВК назвали основні проблеми, які виникли під час місцевих виборів цього року
10 грудня 2020, 18:25
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »