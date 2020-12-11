Головою Харківської облради став представник "Слуги народу” Артур Товмасян

Його кандидатура була єдиною запропонованою на цю посаду

Його кандидатура була єдиною запропонованою на цю посаду

Фото: із відкритих джерел

У Харкові під час засідання обласної ради 8 скликання депутати шляхом таємного голосування обрали головою ради кандидата від “Слуги народу” Артура Товмасяна.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання обласної ради Харкова, передає RegioNews.

Участь у голосуванні взяли 90 депутатів. За Артура Товмасяна проголосували 73 депутати, проти - 15.

Його кандидатуру висунула керівниця фракції "Слуга народу" Тетяна Єгорова-Луценко. Ще раніше у партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" заявили, що знімають свого кандидата на пост голови і будуть підтримувати кандидата від "Слуги народу" Артура Товмасяна.

Перед голосуванням Товмасян заявив, що депутати мають продовжувати попередні досягнення, а також розвивати нові напрямки, зокрема, охорону здоров'я. Він також звернув увагу на потребу надання бізнесу допомоги, оскільки у січні в Україні буде запроваджений суворий карантин.

Одним із основних аспектів нашої уваги вважаю саме комплексне вирішення проблем медицини", - сказав Товмасян.

Довідка: Артуру Товмасяну 39 років, з квітня 2020 року він очолює Харківську РДА. Протягом останніх двох років обіймав посаду заступника начальника обласного управління юстиції. Раніше він працював у виконавчій службі на Донбасі. На місцевих виборах обраний депутатом обласної ради від партії "Слуга народу".

Нагадаємо, 11 грудня депутати Харківської облради прийняли присягу і утворили п'ять фракцій, 120 депутатів Харківської обласної ради набули повноважень.