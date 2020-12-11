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11 грудня 2020, 14:52 233

Херсонська міськрада обрала секретаря

11 грудня 2020, 14:52 233
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Обрали кандидатку від політичної партії "Нам тут жити"
Обрали кандидатку від політичної партії "Нам тут жити"
Фото з відкритих джерел
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Галина Лугова стала секретарем Херсонської міської ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонщина за день.

Рішення про обрання секретаря прийняте сьогодні на 2 засіданні Херсонської міської ради 8 скликання.

За Галину Лугову від ПП "Нам тут жити" проголосувало 36 депутатів, проти - 4, утрималось - 4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду.

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