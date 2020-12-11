Херсонська міськрада обрала секретаря
Обрали кандидатку від політичної партії "Нам тут жити"
Обрали кандидатку від політичної партії "Нам тут жити"
Галина Лугова стала секретарем Херсонської міської ради
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонщина за день.
Рішення про обрання секретаря прийняте сьогодні на 2 засіданні Херсонської міської ради 8 скликання.
За Галину Лугову від ПП "Нам тут жити" проголосувало 36 депутатів, проти - 4, утрималось - 4.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду.
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