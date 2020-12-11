В Славянске состоялась первая сессия городского совета, не обошлось без конфликта
Сегодня, 11 декабря состоялась первая сессия новоизбранного городского совета города Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает "Деловой Славянск", передает RegioNews.
Всего в городской совет были избраны 38 депутатов, из них на сессии присутствовали 36. Также присутствовал Павел Придворов, который проиграл выборы мэра во втором туре, и которого ТИК 9 декабря не зарегистрировала депутатом.
Заседание началось с составления присяги мэром Вадимом Ляхом. После этого, согласно повестке дня, депутаты рассмотрели проекты решений, которые не смогли рассмотреть во время внеочередной сессии городского совета предыдущего созыва.
Во время перерыва в работе сессии произошел конфликт между участниками российско-украинской войны, прибывших на заседание поздравить депутатов, и депутатами от ОПЗЖ и местным бизнесменом Олегом Берко.
Как сообщает местное издание "Патриот Донбасса", полиция делала коридор для депутатов от ОПЗЖ, чтобы они могли беспрепятственно выйти из помещения столовой.
Когда был объявлен технический перерыв, в холле здания местного совета конфликт продолжился из-за того, что Берко, якобы сказал участникам боевых действий "вы еще свое получите". Бывшие военные все же хотели получить объяснения от Придворова по поводу его высказываний, как в этой избирательный кампании, так и в кампании прошлого года", - пишет издание.
Председатель союза ветеранов АТО Сергей Кушаков заявил, что союз поздравляет всех с избранием депутатами, кроме депутата Нелли Штепы и кандидата в мэры, депутата от ОПЗЖ Павла Придворова.
Напомним, в Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях, явка на выборах в городе составила 32,4%.
8 декабря в Славянске ТИК не смогла зарегистрировать новоизбранных депутатов горсовета.