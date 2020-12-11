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11 декабря 2020, 16:03 28

В Славянске состоялась первая сессия городского совета, не обошлось без конфликта

11 декабря 2020, 16:03 28
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На сессию также пришли ветераны и участники боевых действий в зоне ООС
На сессию также пришли ветераны и участники боевых действий в зоне ООС
Фото: 6262.com.ua
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Сегодня, 11 декабря состоялась первая сессия новоизбранного городского совета города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает "Деловой Славянск", передает RegioNews.

Всего в городской совет были избраны 38 депутатов, из них на сессии присутствовали 36. Также присутствовал Павел Придворов, который проиграл выборы мэра во втором туре, и которого ТИК 9 декабря не зарегистрировала депутатом.

Заседание началось с составления присяги мэром Вадимом Ляхом. После этого, согласно повестке дня, депутаты рассмотрели проекты решений, которые не смогли рассмотреть во время внеочередной сессии городского совета предыдущего созыва.

Во время перерыва в работе сессии произошел конфликт между участниками российско-украинской войны, прибывших на заседание поздравить депутатов, и депутатами от ОПЗЖ и местным бизнесменом Олегом Берко.

Как сообщает местное издание "Патриот Донбасса", полиция делала коридор для депутатов от ОПЗЖ, чтобы они могли беспрепятственно выйти из помещения столовой.

Когда был объявлен технический перерыв, в холле здания местного совета конфликт продолжился из-за того, что Берко, якобы сказал участникам боевых действий "вы еще свое получите". Бывшие военные все же хотели получить объяснения от Придворова по поводу его высказываний, как в этой избирательный кампании, так и в кампании прошлого года", - пишет издание.

Председатель союза ветеранов АТО Сергей Кушаков заявил, что союз поздравляет всех с избранием депутатами, кроме депутата Нелли Штепы и кандидата в мэры, депутата от ОПЗЖ Павла Придворова.

Напомним, в Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях, явка на выборах в городе составила 32,4%.

8 декабря в Славянске ТИК не смогла зарегистрировать новоизбранных депутатов горсовета.

Донецкая область Славянск горсовет сессия депутаты вадим лях
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