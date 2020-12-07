Запровадження касових апаратів і РРО відкладається

Президент підписав закон про відтермінування обов'язкового застосування РРО платниками єдиного податку

Президент підписав закон про відтермінування обов'язкового застосування РРО платниками єдиного податку

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон про відтермінування обовязкового застосування РРО № 1017-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

До 1 січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Документ скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у реєстраторах розрахункових операцій (програмних реєстраторах розрахункових операцій).

Також до 1 січня 2022 року продовжено застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій.

Нагадаємо, сьогодні ж Президент підписав закони щодо підтримки громадян і бізнесу під час карантину.