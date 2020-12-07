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07 декабря 2020, 21:59 4

Введение кассовых аппаратов и РРО откладывается

07 декабря 2020, 21:59 4
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Президент подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога
Президент подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон об отсрочке обязательного применения РРО № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона относительно использования РРО (ПРО) во время проведения расчетных операций.

Напомним, сегодня же Президент подписал законы относительно поддержки граждан и бизнеса во время карантина.

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