Зеленський втішився, що Верховна рада, яка минулого тижня "втратила голову", вже з головою

Президент мав на увазі одужання спікера Разумкова, який цього тижня приступив до роботи

Президент мав на увазі одужання спікера Разумкова, який цього тижня приступив до роботи

Фото: скріншот з відеозвернення президента

Глава держави Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою законодавчих ініціатив, поданих ним з метою підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення в Україні COVID-19.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал Президента.

Дякую Верховній Раді та кожному депутату, який натиснув кнопку "за" та підтримав ці дійсно важливі закони. Вони дозволять надати підтримку нашим громадянам і бізнесу у складні часи пандемії, – зазначив Глава держави.

Зокрема, парламент ухвалив за основу та в цілому законопроект № 4429, яким передбачається надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Також Верховна Рада проголосувала в цілому за президентський законопроект № 4430, який передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину - зокрема, списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн.

За ці та інші ухвалені законопроєкти Зеленський подякував депутатам кількома мовами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірність введення локдауну в Україні в січні існує. Проте для українців державний кордон залишиться відкритою.

Зеленський пообіцяв, що про введення локдауну буде відомо не за тиждень, як передбачено законом, а раніше.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто.