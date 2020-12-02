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02 грудня 2020, 17:33 6

Милованов не очікує "весняного локдауна"

02 грудня 2020, 17:33 6
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На думку радника голови ОП, епідемія пройде пік взимку
На думку радника голови ОП, епідемія пройде пік взимку
Фото з відкритих джерел
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Радник глави Офісу президента і колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що в Україні слід запровадити жорсткі карантинні обмеження на три-чотири тижні для тих сфер економіки, де найбільш висока ймовірність поширення коронавірусу.

Про це Тимофій Милованов сказав в інтерв'ю LB.ua, передає RegioNews.

За словами Милованова, захворюваність Covid-19 буде на піку саме взимку, але і навесні епідемія не зникне.

Взимку він на піку. Хочу зауважити, що багато чого буде залежати від того, коли ми отримаємо вакцину і чи будемо ми готові розгортати систему вакцинації, щоб швидко провакцинувати людей, — зазначив радник голови ВП.

У відповідь на питання про те, чи варто українцям чекати введення локдауна до березня, він засумнівався в можливості такого сценарію.

Я думаю, весняного локдауна не буде. Це моє розуміння. Будуть обмеження в районі Різдва або трохи пізніше/трохи раніше. Але інформації про це у мене немає, — додав Милованов.

На його думку, варто ввести обмеження на типи активності, де люди можуть найбільш ймовірно заразитися, зокрема на масові зібрання людей.

Треба чітко виписати КВЕДи — цифри, які визначають типи бізнесу, і провести три-чотири тижні таких обмежень, надавши підтримку бізнесу... Я виступаю за введення довгострокового, три-чотиритижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найбільш висока. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу або вводити короткострокові заборони, — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Милованов пояснив, чому погодився стати радником Єрмака.

Тимофій Милованов COVID-19 локдаун економіка бізнес
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