Милованов пояснив, чому погодився стати радником Єрмака

Ексміністр вважає, що допоможе приймати якісні рішення у сфері фінансів та економіки

Ексміністр вважає, що допоможе приймати якісні рішення у сфері фінансів та економіки

Фото з відкритих джерел

Колишній міністр з питань економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, чому він погодився стати радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНН.

Зокрема Милованов повідомив, що після відставки уряду Гончарука отримував пропозиції по роботі від регуляторів, ОПУ та інших органів влади. Стати радником глави ОП Єрмака йому запропонували кілька тижнів тому

Пропозиції державних посад різного рівня я отримую періодично починаючи з 2014 року. Після відставки уряду, такі пропозиції теж бували, і не тільки від Офісу Президента, але і від інших органів влади, наприклад регуляторів. Остання пропозиція була зроблена пару тижнів назад. Мені складно сказати, чому я погодився. А чому ні? В позиції радника я можу тільки допомогти”, — розповів Милованов.

Він додав, що сподівається допомогти ухвалювати якісні державні рішення в галузі економіки та фінансів.

Я економіст, науковець і практик. Працював міністром, був в наглядовій раді НБУ. Досліджував економіку, структуру інституцій, Державного управління. Розуміюсь на політичній економіці, децентралізації, освіті тощо. Очікую, що питання мені будуть задавати у сфері моєї експертизи”, — додав Милованов, пояснюючи радником в якій галузі він буде у Єрмака.

Нагадаємо, учора ексміністр Милованов заявив, що працює в ОП радником Єрмака.