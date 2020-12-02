В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження

Однак більшість українців все-таки проти карантину

Однак більшість українців все-таки проти карантину

Фото: з відкритих джерел

Кількість противників жорсткого карантину в Україні зменшилась з 61 до 55%. Окрім того, зазначається, що в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. Два тижні тому прихильників локдауну було лише 36%.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Тільки 34% очікують, що в результаті його введення поширення коронавірусу зменшиться, зате 64% - не згодні з цим.

Повідомляється, що опитування проводилось 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні.