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В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
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02 грудня 2020, 11:22 3

В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження

02 грудня 2020, 11:22 3
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Однак більшість українців все-таки проти карантину
Однак більшість українців все-таки проти карантину
Фото: з відкритих джерел
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Кількість противників жорсткого карантину в Україні зменшилась з 61 до 55%. Окрім того, зазначається, що в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. Два тижні тому прихильників локдауну було лише 36%.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Тільки 34% очікують, що в результаті його введення поширення коронавірусу зменшиться, зате 64% - не згодні з цим.

Повідомляється, що опитування проводилось 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили, що влада введе локдаун у грудні чи в січні.

дослідження карантин рейтинг опитування локдаун
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