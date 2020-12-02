Голова Держспоживслужби Києва заявив про неефективність карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня був введений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності

Карантин вихідного дня був введений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності

Фото: flickr

Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві. У столиці та в цілому по Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності COVID-19.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, карантин вихідного дня був введений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.

"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинних заходах (вихідного дня, - ред.) - немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.

Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.

"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли уряд ухвалюватиме рішення щодо введення локдауну.