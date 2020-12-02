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02 декабря 2020, 17:33 5

Милованов не ожидает "весеннего локдауна"

02 декабря 2020, 17:33 5
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По мнению советника главы ОП, эпидемия пройдет пик зимой
По мнению советника главы ОП, эпидемия пройдет пик зимой
Фото из открытых источников
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Советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что в Украине следует ввести жесткие карантинные ограничения на три-четыре недели для тех сфер экономики, где наиболее высока вероятность распространения коронавируса.

Об этом Тимофей Милованов сказал в интервью LB.ua, передаёт RegioNews.

По словам Милованова, заболеваемость Covid-19 будет на пике именно зимой, но и весной эпидемия не исчезнет.

Зимой он на пике. Хочу заметить, что многое еще будет зависеть от того, когда мы получим вакцину и будем ли мы готовы разворачивать систему вакцинации, чтобы быстро провакцинировать людей, — отметил советник главы ОП.

В ответ на вопрос о том, стоит ли украинцам ждать введения локдауна до марта, он усомнился в возможности такого сценария.

Я думаю, весеннего локдауна не будет. Это мое понимание. Будут ограничения в районе Рождества или чуть позже/чуть раньше. Но информации об этом у меня нет, — добавил Милованов.

По его мнению, стоит ввести ограничения на те типы активности, где люди могут наиболее вероятно заразиться, в частности на массовые собрания людей.

Надо четко выписать КВЭДы — цифры, которые определяют типы бизнеса, и провести три-четыре недели таких ограничений, оказав поддержку бизнесу... Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени или вводить краткосрочные запреты, — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Милованов объяснил, почему согласился стать советником Єрмака.

Тимофей Милованов COVID-19 локдаун экономика бизнес
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