Уряд залишив на тому ж рівні зростання витрат на Офіс президента в Бюджеті-2021

У порівнянні з першим читанням план витрат не змінився - 1,227 млрд гривень

У порівнянні з першим читанням план витрат не змінився - 1,227 млрд гривень

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Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента в 2021 році складуть 1 266 795,2 тисячі гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисячі гривень).

Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної Ради, пише

У порівнянні з проєктом державного бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу президента не змінилася.

Нагадаємо, 27 листопада доопрацьований до другого читання проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради.