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26 листопада 2020, 17:08 7

Проект бюджету на 2021 рік передали в Кабмін на затвердження

26 листопада 2020, 17:08 7
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Після цього документ внесуть у парламент для другого читання
Після цього документ внесуть у парламент для другого читання
Фото: із відкритих джерел
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на русском языке

Міністерство фінансів передало до Кабінету міністрів проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.

За його словами, документ був погоджений з Міжнародним валютним фондом.

Підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду", - розповів міністр.

Марченко нагадав, що сьогодні, 26 листопада Міністерство фінансів успішно завершило консультації із Міжнародним валютним фондом щодо проекту державного бюджету на 2021 рік.

Основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів та видатків основного фінансового документа країни, та дефіциту", - зазначив глава Мінфіну.

Нагадаємо, у Мінфіні заявили про успішні переговори з МВФ щодо держбюджету.

бюджет Мінфин закон Кабмін Верховна Рада Сергій Марченко
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