13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
13:36  27 ноября
Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна
13:29  27 ноября
В СНБО анонсировали новое решение по ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 15:53 97

В Минфине предупредили о проблемах с бюджетными выплатами

27 ноября 2020, 15:53 97
Читайте також українською мовою
В министерстве отмечают, что в целом ситуация непростая
В министерстве отмечают, что в целом ситуация непростая
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственное казначейство Украины приостановило финансирование некоторых расходов и программ из бюджета.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

На сегодня речь может идти о незначительных задержках на незначительные суммы. Ни о каких суммах в десятки миллиардов гривен, как идут инсинуации в прессе, речь не идет. Есть отдельные задержки, но они также решаются", - сказал Марченко.

Он добавил, что ситуация с недофинансированием бюджета непростая, и в государственную казну до сих пор не поступила значительная сумма средств.

Однако ведомство имеет понимание того, каким образом формировать ликвидность для проведения расходов в декабре.

Речь о более 3 миллиардов долларов США, которые были заложены у нас в бюджете. У нас есть план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы по максимуму профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете", - добавил глава Минфина.

Напомним, проект бюджета на 2021 год передали в Кабмин на утверждение, после этого документ внесут в парламент для второго чтения.

Сергей Марченко Минфин бюджет финансирование экономика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Сумщине разоблачили схему хищения 19 миллионов на строительстве больниц и школ
27 ноября 2020, 14:56
Рейдерство и присвоение имущества: генпрокурор рассказала об основных проблемах украинского бизнеса
27 ноября 2020, 14:21
Правительство оставило на том же уровне рост расходов на Офис президента в Бюджете-2021
27 ноября 2020, 13:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »