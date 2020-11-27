В Минфине предупредили о проблемах с бюджетными выплатами

В министерстве отмечают, что в целом ситуация непростая

В министерстве отмечают, что в целом ситуация непростая

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Об этом в интервью BBC Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

На сегодня речь может идти о незначительных задержках на незначительные суммы. Ни о каких суммах в десятки миллиардов гривен, как идут инсинуации в прессе, речь не идет. Есть отдельные задержки, но они также решаются", - сказал Марченко.

Он добавил, что ситуация с недофинансированием бюджета непростая, и в государственную казну до сих пор не поступила значительная сумма средств.

Однако ведомство имеет понимание того, каким образом формировать ликвидность для проведения расходов в декабре.

Речь о более 3 миллиардов долларов США, которые были заложены у нас в бюджете. У нас есть план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы по максимуму профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете", - добавил глава Минфина.

Напомним, проект бюджета на 2021 год передали в Кабмин на утверждение, после этого документ внесут в парламент для второго чтения.