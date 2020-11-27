Рейдерство та привласнення майна: генпрокурор розповіла про основні проблеми українського бізнесу
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що основними проблемами українського бізнесу є різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна.
Як передає RegioNews, про це йдеться у відеозверненні генпрокурора.
Зокрема, в ОГП зазначають, що для координації процесів у сфері захисту інвестицій створено окремий департамент, а його працівники перебувають у постійному контакті з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців тощо.
Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес", - сказала Венедіктова.
Якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці - бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань, зазначає генпрокурор.
Раніше повідомлялось, що Венедіктова наказала перевірити законність "Великого будівництва” Зеленського.