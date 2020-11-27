Рейдерство та привласнення майна: генпрокурор розповіла про основні проблеми українського бізнесу

На контролі у генпрокурора близько 80 кримінальних справ по факту тиску на бізнес

На контролі у генпрокурора близько 80 кримінальних справ по факту тиску на бізнес

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що основними проблемами українського бізнесу є різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відеозверненні генпрокурора. Зокрема, в ОГП зазначають, що для координації процесів у сфері захисту інвестицій створено окремий департамент, а його працівники перебувають у постійному контакті з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців тощо. Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес", - сказала Венедіктова. Якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці - бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань, зазначає генпрокурор. Раніше повідомлялось, що Венедіктова наказала перевірити законність "Великого будівництва” Зеленського.

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