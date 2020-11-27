На Сумщині викрили схему розкрадання 19 мільйонів на будівництві лікарень і шкіл

Одержаний "прибуток" фігуранти легалізували через підконтрольні фіктивні фірми

Одержаний "прибуток" фігуранти легалізували через підконтрольні фіктивні фірми

Фото: СБУ

В Сумській області співробітники Управління Служби безпеки України викрили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на будівництво медичних і навчально-виховних закладів регіону.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці одного з підрозділів облдержадміністрації та представники комерційних структур, зокрема з Києва і Полтави, організували механізм привласнення державних грошей. Щоб реалізувати оборудку, чиновники "прописали" потрібні умови для перемоги афілійованих фірм у тендері на будівництво соціально важливих об’єктів", - повідомили оперативники.

Відповідно до укладених договорів підрядники мали збудувати і провести реконструкцію 10 амбулаторій та інших об’єктів соціального призначення.

Проте комерсанти не провели відповідні ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі і на цей час не здали об’єкти в експлуатацію, порушивши всі терміни.

Встановлено, що частину отриманих з обласного бюджету грошей комерсанти вивели у тінь, безпідставно завищивши вартість будматеріалів та обладнання. Одержаний "прибуток" фігуранти легалізували через підконтрольні фіктивні фірми та конвертаційні центри.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки на 19 мільйонів гривень.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорну бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше посадовців Івано-Франківщини викрили на розкраданні бюджетних грошей на 70 мільйонів.