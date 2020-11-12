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12 листопада 2020, 14:20 79

За рекордну ціну "пішов з молотка" вже сьомий об'єкт "Укрспирту"

12 листопада 2020, 14:20 79
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Його продали на аукціоні за 120 млн грн
Його продали на аукціоні за 120 млн грн
Фото: із відкритих джерел
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Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське місце діяльності та зберігання спирту, об’єкт знаходиться у Тернопільській області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Фонду, передає RegioNews.

Відомо, що стартова ціна підприємства під час аукціону зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Завершився аукціон з продажу майна Марилівського МПД та зберігання спирту (Тернопільська область). Це вже сьомий об'єкт спиртової галузі, для якого ми залучили приватного інвестора”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Фонді держмайна, за об'єкт змагалися дві компанії, а стартова ціна зросла із 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівського МПД вважатиметься офіційно завершеним", - розповіли у Фонді.

Нагадаємо, 20 жовтня на Харківщині приватизували Артемівський спиртозавод за 50 млн грн.

Стрімкий розпродаж: спиртзавод в Лопатині Львівської області продали за 50 мільйонів гривень.

Тернопільська область Укрспирт приватизація Завод бюджет
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