Стрімкий розпродаж: з молотка пішов ще один спиртзавод
Підприємство в Лопатині Львівської області продали за 50 мільйонів гривень
Підприємство в Лопатині Львівської області продали за 50 мільйонів гривень
Черговий об’єкт ДП «Укрспирт» приватизовано на онлайн аукціоні.
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.
28 жовтня 2020 року відбувся аукціон з приватизації Лопатинського МПД та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП "Укрспирт", - йдеться в повідомленні.
На аукціоні змагалися 4 учасники, а ціна зросла зі стартових 18,7 млн грн до фінішних 50 млн грн.
Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського МПД вважатиметься офіційно завершеним.
Нагадаємо, 20 жовтня на Харківщині приватизували Артемівський спиртозавод за 50 млн грн.
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