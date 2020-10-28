Стрімкий розпродаж: з молотка пішов ще один спиртзавод

Підприємство в Лопатині Львівської області продали за 50 мільйонів гривень

Підприємство в Лопатині Львівської області продали за 50 мільйонів гривень

Фото: flickr

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

28 жовтня 2020 року відбувся аукціон з приватизації Лопатинського МПД та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП "Укрспирт", - йдеться в повідомленні.

На аукціоні змагалися 4 учасники, а ціна зросла зі стартових 18,7 млн грн до фінішних 50 млн грн.

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, 20 жовтня на Харківщині приватизували Артемівський спиртозавод за 50 млн грн.