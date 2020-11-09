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09 листопада 2020, 10:42

Мінздоров’я потребує збільшення видатків на медицину до майже 300 млрд грн

09 листопада 2020, 10:42
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Про запит на збільшення суми видатків, закладеної в держбюджеті, повідомив міністр Степанов
Про запит на збільшення суми видатків, закладеної в держбюджеті, повідомив міністр Степанов
Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що закладених у держбюджеті 156 млрд грн видатків на медичну сферу недостатньо, тому міністерство звернулося із заявою про збільшення суми до 296 млрд грн. 

По це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Максима Степанова виданню Mind.

У держбюджеті закладено 156 млрд грн видатків на медичну сферу. Оскільки цього недостатньо, МОЗ звернулося із заявою про збільшення суми до 296 млрд грн.

Сума коштів, закладена в проєкті Держбюджету-2021 – 156 млрд грн. Цього недостатньо для нормальної роботи медицини: ми подали запит на 296 млрд грн, – нарікає Степанов.

Урядовець нагадав, що минулого тижня Кабмін прийняв постанову щодо виділення додаткових коштів на закупку тест-систем на антиген, що суттєво збільшить кількість тестувань.

Якщо є потреба, ми оперативно робимо запити. Наприклад, зараз потрібні додаткові кошти, в т.ч. на закупку тест-систем на антиген. Минулого тижня Кабмін прийняв відповідну постанову щодо виділення цих коштів, що суттєво збільшить кількість тестувань. Вже виділено майже 1,3 млрд грн. Ще близько 1,1 млрд грн буде виділено додатково у разі необхідності, – звітує міністр.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

бюджет медицина МОЗ COVID-19 тести
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