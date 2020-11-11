Шмигаль розповів, яка з реформ в Україні одна з самих успішних

На думку прем'єра, ця реформа - прорив для країни

На думку прем'єра, ця реформа - прорив для країни

Фото: з відкритих джерел

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні, внаслідок чого місцева влада стала сильною.

Про це передає RegioNews з посиланням на ефір телеканалу "Україна 24".

Так, на думку прем'єра, внаслідок децентралізації місцева влада стала сильною, а місцеві громади "отримали землю, гроші і повноваження, а разом з ними і відповідальність".

Сьогодні все на місцях. Два млн гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 млрд - це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам", - зазначив прем'єр.

За його словами, громади стали "потужним інструментом з короткою відстанню до влади".

Кожен може прийти до обраного ним керівника, і той повинен відповісти на запитання, тому що у нього є гроші і повноваження для управління процесами", - сказав Шмигаль.

На думку прем'єра, ця реформа - прорив для України.

Мери стануть відповідальними господарниками і перестануть займатися політикою, оскільки потрібно управляти господарством. Це найважливіший показник, за яким громада буде оцінювати ефективність місцевого менеджера, а не політика", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що ведення карантину вихідного дня дозволить Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19 і зафіксувати ситуацію на поточному рівні.