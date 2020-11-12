За рекордную цену "ушел с молотка" уже седьмой объект "Укрспирта"

Его продали на аукционе за 120 млн грн

Его продали на аукционе за 120 млн грн

Фото: из открытых источников

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе Мариловское место деятельности и хранения спирта, объект находится в Тернопольской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Фонда, передает RegioNews.

Известно, что стартовая цена предприятия во время аукциона выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Завершился аукцион по продаже имущества Мариливского МПД и хранения спирта (Тернопольская область). Это уже седьмой объект спиртовой отрасли, для которого мы привлекли частного инвестора", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Фонде госимущества, за объект соревновались две компании, а стартовая цена выросла с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Мариливского МПД будет считаться официально завершенным", - рассказали в Фонде.

Напомним, 20 октября на Харьковщине приватизировали Артемовский спиртзавод за 50 млн грн.

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