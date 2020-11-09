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09 листопада 2020, 15:29 8

Зеленський розповів, скільки триватиме карантин вихідного дня

09 листопада 2020, 15:29 8
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Даний карантин дасть час на підготовку ліжок у лікарнях
Даний карантин дасть час на підготовку ліжок у лікарнях
Фото: з відкритих джерел
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Карантин вихідного дня може тривати кілька тижнів, а такі заходи допоможуть уникнути локдауна.

Як передає RegioNews, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, така міра дозволить уникнути великого збільшення кількості хворих COVID-19 і дасть час на підготовку ліжок у лікарнях.

Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не планує вводити локдаун, але посилить карантинні обмеження.

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карантин коронавірус президент Володимир Зеленський лікарні Україна
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