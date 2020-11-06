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06 листопада 2020, 18:31 2

Держава заборгувала "Укрзалізниці" мільярди за пільгові пасажирські перевезення

06 листопада 2020, 18:31 2
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Фото: з відкритих джерел
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"Укрзалізниця" очікує, що держава, центральні і місцеві влади виплатять мільярди, які заборгували за пільгові пасажирські перевезення.

Про це в інтерв'ю виданню Гордон розповів голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак, передає RegioNews.

За його словами, збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниця" покриває, за його словами, за рахунок доходів від перевезень вантажів, які складають 80% доходу компанії.

Великим боржником він назвав Міністерство освіти, яке заборгувало за перевезення своїх пільгових пасажирів більше мільярда гривень. За його словами, з Міносвіти по цій темі вони зараз "в діалозі".

Наприклад, Міністерство освіти, яке зараз є нашим великим боржником, практично більше мільярда гривень заборгувало нам за перевезення своїх пільгових пасажирів. Тому ми в діалозі для того, щоб нам відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування компенсували ті витрати, які ми здійснюємо пасажирські перевезення", – розповів він.

Також він називає пасажирські перевезення "більше соціальним аспектом". Він визнає, що розділити вантажні і пасажирські, розвивати одні і інші зупинити неможливо.

Тому планує "робити синергію", щоб підтримати належним чином належний сервіс, належну послугу пасажирських перевезень.

Як повідомлялося раніше, "Економічний аудит України" зафіксував 90% зношеності рухомого складу "Укрзалізниці".

борги Укрзализныця залізниця інфраструктура збитки
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