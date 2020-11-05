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05 листопада 2020, 16:51 67

Перегляд тарифів "Укрзалізниці" можливий тільки після реформування, це має вирішувати НКРТ - нардеп Скічко

05 листопада 2020, 16:51 67
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У серпні депутати зареєстрували відповідний законопроєкт
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Питанням тарифів має займатися не "Укрзалізниця" як монополіст, а окрема структура – Нацкомісія з питань регулювання транспорту.

Про це в інтерв’ю виданню "Економічна правда” розповів народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко, передає RegioNews.

За його словами, міністерство інфраструктури обіцяло розробити проєкт закону про Нацкомісію з питань регулювання транспорту.

Вони проводили переговори, вивісили в себе навіть на сайті, але з моменту відкликання пройшло вже півроку, а документ так і не був зареєстрований. Тому ми пішли своїм шляхом – в серпні зареєстрували його від депутатського корпусу”, - розповів нардеп.

Він додав, що по цьому питанню вже було проведено декілька робочих нарад і два круглих столи, а далі проєкт закону буде обговорюватися на комітеті.

Я буду зі свого боку максимально проштовхувати його, тому що вважаю, що це надзвичайно необхідний законопроєкт, базовий для галузі. Значна частина зауважень бізнесу мені здається правильною і я буду їх відстоювати в комітеті. Зараз головне – пройти комітет, а далі вже винесення в зал”, - розповів Скічко.

Також народний депутат розповів про своє бачення виведення "Укрзалізниці" із кризи. За словами політика, для цього потрібно ухвалити закон про залізничний транспорт і провести оптимізацію адміністративного апарату.

Він стверджує, що адміністративний апарат компанії надзвичайно роздутий, також надзвичайно роздуті зарплати і є багато дублюючих функцій.

Потрібно проводити реформу "Укрзалізниці" безпосередньо через розділення на різних операторів. І підготовку до цього можна проводити без прийняття закону про залізничний транспорт”, - додав Олександр Скічко.

Укрзализныця тарифи нардеп Інтерв'ю Олександр Скічко
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