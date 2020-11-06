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06 ноября 2020, 18:31 1

Государство задолжало "Укрзализныце" миллиарды за льготные пассажирские перевозки

06 ноября 2020, 18:31 1
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Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" ожидает, что государство, центральные и местные власти выплатят миллиарды, которые задолжали за льготные пассажирские перевозки.

Об этом в интервью изданию Гордон рассказал глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.

По его словам, убытки от пассажирских перевозок "Укрзализныця" покрывает, по его словам, за счет доходов от перевозок грузов, которые составляют 80% дохода компании.

Большим должником он назвал Министерство образования, которое задолжало за перевозку своих льготных пассажиров более миллиарда гривен. По его словам, с Минобразования по этой теме они сейчас "в диалоге".

Например, Министерство образования, которое сейчас является нашим большим должником, практически более миллиарда гривен нам задолжало за перевозку своих льготных пассажиров. Поэтому мы в диалоге для того, чтобы нам государственные органы соответствующие и органы местного самоуправления компенсировали те затраты, которые мы совершаем на пассажирские перевозки", – рассказал он.

Также он называет пассажирские перевозки "больше социальным аспектом". Он признаёт, что разделить грузовые и пассажирские, развивать одни и остановить другие невозможно.

Поэтому планирует "делать синергию", чтобы поддержать должным образом надлежащий сервис, надлежащую услугу пассажирских перевозок.

Как сообщалось ранее, "Экономический аудит Украины" зафиксировал 90% изношенности подвижного состава "Укрзализныци".

долги Укрзализныця железная дорога инфраструктура убытки
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