"Економічний аудит України" зафіксував 90% зношеності рухомого складу "Укрзалізниці"

Також майже 24% залізничних колій потребують капремонту

Також майже 24% залізничних колій потребують капремонту

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Із 26,7 тис. км українських залізничних колій 6,4 тис. км потребують капітального ремонту, ще 2,7 тис. км - реконструкції, критичним є і рівень зношеності рухомого складу - 90%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на "Економічний аудит України" Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

В "Економічному аудиті України" зазначено, що 6,4 тис. км українських залізничних колій потребують капремонту, ще 2,7 тис. км - реконструкції з загальної кількості 26,7 тис. км.

Критичною є також і проблема зношеності рухомого складу (90%), яку приватні підприємства намагаються вирішити власними коштами.

Частка приватних вантажних вагонів сягнула 58% у 2019 році. При цьому приватні вагони перебувають у значно кращому стані - 41% з них було куплено у 2017-2019 роках.

У "Векторах економічного розвитку до 2030 року" "Укрзалізниці" уряд заклав: створення залізничного фонду; капремонт залізничних колій та інших елементів залізничної інфраструктури; модернізацію рухомого складу; створення мережі для високошвидкісної залізниці тощо.

Нагадаємо, учора народний депутат Олександр Скічко зауважив, що потрібен Закон, який визначатиме обов'язки та показники ефективності Наглядової ради Укрзалізниці.