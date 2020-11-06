14:51  06 листопада
Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
16:36  06 листопада
У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
16:23  06 листопада
До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 17:22 1

"Економічний аудит України" зафіксував 90% зношеності рухомого складу "Укрзалізниці"

06 листопада 2020, 17:22 1
Читайте также на русском языке
Також майже 24% залізничних колій потребують капремонту
Також майже 24% залізничних колій потребують капремонту
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із 26,7 тис. км українських залізничних колій 6,4 тис. км потребують капітального ремонту, ще 2,7 тис. км - реконструкції, критичним є і рівень зношеності рухомого складу - 90%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на "Економічний аудит України" Кабінету Міністрів, передає RegioNews.

В "Економічному аудиті України" зазначено, що 6,4 тис. км українських залізничних колій потребують капремонту, ще 2,7 тис. км - реконструкції з загальної кількості 26,7 тис. км.

Критичною є також і проблема зношеності рухомого складу (90%), яку приватні підприємства намагаються вирішити власними коштами.

Частка приватних вантажних вагонів сягнула 58% у 2019 році. При цьому приватні вагони перебувають у значно кращому стані - 41% з них було куплено у 2017-2019 роках.

У "Векторах економічного розвитку до 2030 року" "Укрзалізниці" уряд заклав: створення залізничного фонду; капремонт залізничних колій та інших елементів залізничної інфраструктури; модернізацію рухомого складу; створення мережі для високошвидкісної залізниці тощо.

Нагадаємо, учора народний депутат Олександр Скічко зауважив, що потрібен Закон, який визначатиме обов'язки та показники ефективності Наглядової ради Укрзалізниці.

Укрзализныця залізниця інфраструктура аудит економіка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін озвучив результати економічного аудиту країни: основні показники
06 листопада 2020, 12:48
Шмигаль назвав ряд пріоритетних проєктів до 2030 року
06 листопада 2020, 10:49
На Одещині службовця "Укрзалізниці" підозрюють у махінаціях на 1 мільйон гривень
06 листопада 2020, 09:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »